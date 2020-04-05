На неделе Президент ознакомился с работой организаций группы компаний "Серволюкс"

Остается надеяться, что нашим странам как можно быстрее удастся снять все накопившиеся вопросы и это пойдет на пользу и политике, и экономике.



Реальный сектор и сфера услуг, создание новых рабочих мест - темы для Александра Лукашенко, которые на постоянном президентском контроле. Не изменяя практике, Глава государства регулярно бывает с рабочими поездками в регионах.



В прошлую пятницу посещал завод "Белгипс" - старейшее производство, которому уже 75 лет. Две недели назад был на частном предприятии "Адани", выпускающее медоборудование. На этой неделе ознакомился с работой организаций группы компаний "Серволюкс". Это в Смолевичском районе.



В таких поездках по стране речь всегда идет о насущных проблемах - реалиях, в которых живут люди. Что необходимо для того, чтобы они могли работать и зарабатывать, кормить свою семью? От эффективности экономики зависит настоящее и будущее страны.



Трудности, с которыми столкнулась Беларусь, свалились извне. Только вот решать их нам придется самим, без внешней помощи. Поэтому Президент и нацеливает на реальные действия госсектор и бизнес, сам лично ездит по стране. Нельзя допустить закрытия предприятий, увольнений, роста безработицы.



Разумеется, в сегодняшних рассуждениях об экономике нельзя обойти тему борьбы с эпидемией коронавируса в мире. Об этом слышно буквально из каждой "розетки".



