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На неделе президент посетил детскую инфекционную больницу в Минске
Итак, борьба с COVID во всем мире (и в Беларуси тоже) выходит на новый уровень. Теперь у медиков есть еще один козырь. А уж бить эту карту или придержать – каждый из нас решит сам. Это мы о добровольном подходе к вакцинации. Накануне посещая детскую инфекционную больницу в Минске, президент заверил, что обязаловки не будет. Разговор с медиками о том, как справляются, достаточно ли сил и средств, нужна ли помощь и какая. Говорят, что большое видится на расстоянии, но только не в этом случае.
На этой неделе белорусы узнали - в стране грядет массовая вакцинация от коронавируса. Бесплатные прививки уже в январе получат те, кто в группе риска. Это в первую очередь врачи, учителя, работники торговли. К концу весны планируют привить миллион 200 человек. Параллельно в Беларуси будут производить иностранную вакцину и работать над собственной. Выбор у белорусов будет и в плане разнообразия препаратов, и в плане решения делать прививку или нет.
Александр Лукашенко предпочитает все увидеть воочию, не избегая красных зон. Но этот визит все-таки станет каким-то особенным. И потому что на календаре Рождество, потому что пациенты здесь – совсем еще дети, наконец, потому что не каждый из них сможет провести новогодние праздники в кругу своей семьи и дождаться подарков под елкой. Хотя бы это президент смог поправить. И пусть не каждый из этих ребят понимает статус гостей, но в больничных палатах, похоже, рады каждому, кто приходит даже просто с добрым словом.
Даже не будем считать, какой это визит в больницы к больным COVID. Знаем точно, не последний. Александр Лукашенко анонсировал следующую точку в этом маршруте - РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Как раз под Новый год. Глаза врачей и маленьких пациентов скажут куда больше, чем кабинетные доклады профильных чиновников.
Да и всегда можно подбодрить, слово ведь тоже лечит. Наверняка, будет снова серьезный разговор с медицинским персоналом, снова красная зона, снова взгляды пациентов, полные надежд, тяжелые в смысле ощущений палаты реанимаций. Но такой он, неизменный стиль президента. Несмотря на непрекращающуюся диванную критику оппонентов.
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