На неделе президент посетил детскую инфекционную больницу в Минске

Итак, борьба с COVID во всем мире (и в Беларуси тоже) выходит на новый уровень. Теперь у медиков есть еще один козырь. А уж бить эту карту или придержать – каждый из нас решит сам. Это мы о добровольном подходе к вакцинации. Накануне посещая детскую инфекционную больницу в Минске, президент заверил, что обязаловки не будет. Разговор с медиками о том, как справляются, достаточно ли сил и средств, нужна ли помощь и какая. Говорят, что большое видится на расстоянии, но только не в этом случае.

На этой неделе белорусы узнали - в стране грядет массовая вакцинация от коронавируса. Бесплатные прививки уже в январе получат те, кто в группе риска. Это в первую очередь врачи, учителя, работники торговли. К концу весны планируют привить миллион 200 человек. Параллельно в Беларуси будут производить иностранную вакцину и работать над собственной. Выбор у белорусов будет и в плане разнообразия препаратов, и в плане решения делать прививку или нет.

Александр Лукашенко предпочитает все увидеть воочию, не избегая красных зон. Но этот визит все-таки станет каким-то особенным. И потому что на календаре Рождество, потому что пациенты здесь – совсем еще дети, наконец, потому что не каждый из них сможет провести новогодние праздники в кругу своей семьи и дождаться подарков под елкой. Хотя бы это президент смог поправить. И пусть не каждый из этих ребят понимает статус гостей, но в больничных палатах, похоже, рады каждому, кто приходит даже просто с добрым словом.



