На неделе Президент произвел кадровые назначения

Российский налоговый маневр в нефтяной сфере напрямую затрагивает экономические интересы Беларуси. Своим нефтяникам соседи предусматривают бюджетные субсидии - получается, наши НПЗ окажутся далеко от равных условий - как-то не по союзнически.