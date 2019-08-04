Такие международные контакты и межгосударственные проекты уж точно на пользу экономике. Кстати, принципиальный разговор о макропоказателях развития страны и глобальных финансах как раз таки предстоит в этом месяце. Но и на этой неделе точечно прошлись по важным темам экономической повестки.



Без внимания не осталась белорусско-российская тема: Президент поручил правительству ускорить согласование программы действий по углублению интеграции. Дорожная карта должна быть готова в ноябре.

Не только с Россией, но и с Евросоюзом нужно активизировать работу по решению визовых вопросов. В ближайшее время МИД внесет свои предложения Главе государства.

Прозвучала и новость, которую рады были услышать те, кто планирует приехать в Беларусь: Александр Лукашенко поддержал предложение расширить безвизовую зону в Гродненской и Брестской областях.

Обсуждали реализацию крупных инвестпроектов в деревообработке. Один из них - запуск производства на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Предприятие с непростой историей будет полностью введено в строй во втором полугодии - железобетонные гарантии дает правительство. Обсуждали, и как продвигаются проекты в Добруше и Шклове.

Резюме Главы государства: доработать и внести указы по ним в Администрацию Президента в течение августа. На контроле остаются и вопросы уборочной кампании: пройден экватор жатвы.