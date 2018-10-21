На неделе Президент встретился с премьером Сергеем Румасом

18 октября на рассмотрение в парламент внесен проект программы деятельности правительства Беларуси до 2020 года. Напомним, в начале месяца на заседании президиума Совмина документ решили доработать. Все разделы проекта программы детально рассмотрены. В основном документ готов к обсуждению. И на неделе принципиальные акценты расставлены во Дворце Независимости, где прошла рабочая встреча Президента с премьером Сергеем Румасом.

В новой программе есть незыблемые моменты - это то, что соответствует ориентирам, принятым на Всебелорусском собрании. Основной упор работы правительства - повышение благосостояния людей. Как и прежде, рост зарплат и пенсий напрямую увязан с эффективной работой экономики.

Для работы обновленного состава правительства складывается неплохой фон. Авторитетные международные структуры улучшили прогнозы по росту белорусской экономики - в целом они совпадают с оценками Совмина.

В правительстве задачу готовы усложнить. Поставлена цель - выйти в среднесрочной перспективе на уровень инфляции 4%. Именно этот ориентир закрепят в новой антиинфляционной программе. В дополнение расширят использование национальной валюты. Все это вместе, по задумке правительства, позволит экономике расти на фоне стабильных цен.