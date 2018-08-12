Президент высоко оценил итоги реконструкции Гомельской областной детской больницы

Отправляемся в Гомельскую область, где на неделе Александр Лукашенко побывал с рабочим визитом и говорил и с представителями власти, и с простыми людьми о развитии этого региона со всей широтой этого понятия - от большой экономики до судьбы простого ребенка. И бесспорно, событием номер один для жителей региона стало открытие областной детской больницы.

Гомельская область - самая большая по своей площади, с непростой постчернобыльской судьбой не имела такой современной клиники, хотя много лет вроде как местные власти обещали. Пришлось обратиться за помощью к Президенту, и реакция не заставила себя долго ждать. Посещая стройплощадку детской больницы летом 2016 года, Александр Лукашенко поручает старые здания реконструировать, а рядом возвести новые корпуса для выхаживания новорожденных. И вот, общаясь с коллективом Гомсельмаша Президент дает высокую оценку увиденному.

Впрочем, несмотря на высокую оценку, Глава государства остался доволен не всем, например, оборудованием в операционных (их в новой больнице пять). Сюда перевезли старые аппараты. Они не плохие, но не самые лучшие - о чем договаривались два года назад.

В больнице готовы принять более полутысячи человек одновременно. Трудится здесь около тысячи профессионалов. Требование Президента – штат без надобности не раздувать. Подход во всем должен быть рачительным, нужно внимательно тратить деньги, которые предназначены для детей. Но кадры важно постоянно обучать, поднимать их квалификацию, например, в Минске в ГУ "Республиканский клинический медцентр" Управления делами Президента, где работает один из лучших в стране профессионалов по рентгенисследованиям. В Гомельской больнице томографию раньше не проводили.

В больнице готовы принять даже самых маленьких пациентов - кто поспешил появиться на свет. Здесь созданы все условия, чтобы, не дай бог, неприятность, малыша спасти. К слову, уровень младенческой смертности в Беларуси один из самых низких в мире. Задача дня сегодняшнего не просто выходить детей, а поднять качество их жизни - снизить до минимума случаи инвалидности и вырастить здоровое поколение.

Президент сделал еще один важный акцент: не разделять больных на своих и чужих. Если нужна помощь - оказывать ее всем без исключения.