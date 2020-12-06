На неделе одобрили Программу деятельности правительства до 2025 года

На неделе правительство делилось своей стратегией на 5 лет вперед. Цели и задачи для каждой отрасли: стремление к новой цифровой экономике, где инновации и в услугах, и в товарах, развитие бизнеса, оздоровление реального сектора и сохранение всех социальных гарантий. 2 октября Роман Головченко заручился поддержкой у депутатов. А через два месяца рассказал им с трибуны Овального зала как видит работу Совмина на 5 лет.

Да, такой временной промежуток планировать архисложно, тем более ситуация на внешних рынках меняется быстро, и это не только, скажем, цены на нефть и калийные удобрения. Пандемия коронавируса, как видим, заставила пересмотреть планы по развитию достаточно сильных экономик мира. А на что делаем ставку мы, спросим у нашего экономического обозревателя Светланы Лукьянюк.

Социальная стабильность и экономический рост

Беларусь как страна с открытой экономикой, конечно, ощутила влияние закрытых границ стран-партнеров. И учитывая день сегодняшний, правительство спланировало главное на 5 лет. Социальная стабильность и экономический рост. Вот, пожалуй, основа. Для этого важно - равенство всех форм собственности, невмешательство в добросовестную конкуренцию и рост доходов людей.

Особое внимание зарплатам тех, кто сегодня получает ниже средней по отрасли. Это воспитатели детских садов, работники музеев. Среди других социальных обязательств – размер средней пенсии по возрасту планируем сохранять на уровне 40 % от средней зарплаты.

Всегда важно, конечно, и свое жилье. Правительство обещает строить не менее 4 миллионов квадратных метров в год, при этом миллион сто с господдержкой. Особое внимание большим семьям. Но депутаты активно ратуют сегодня и за молодых.

Вообще, обеспеченность жильем в 2025 году, заявляет Совмин, не менее 28,5 кв. метра на человека. Со следующего года заработает система стройсбережений, а за пятилетку ждем и ипотеку в действии.

Умные города, зеленые технологии, наномедицина

Анонсировал премьер и формирование новой экономики. Умные города, зеленые технологии, электрокары, точное земледелие и наномедицина - это проекты будущего. И их готовы подержать финансово.

При этом, заверяет глава правительства, доступ к ресурсам будет равный и у госкомпаний, и у частных. А доля инвестиций в основной капитал к ВВП через пять лет – не менее 22-23 %. Все это для наукоемких и высокотехнологических услуг и производств.

Развитие ИКТ

Сфера, за счет которой планируем расти, - это ИКТ. Она и сейчас, в пандемийный год, наравне со строительством, сельским хозяйством и розничным товарооборотом прирастает.

А через пять лет ее доля в валовом внутреннем продукте Беларуси – не менее 7,5 %. Цифровизация экономики, бизнес-процессов, да и документооборота, - все это должно повысить качество нашей жизни.

Оздоровление реального сектора

Но чтобы двигаться вперед нужно за пять лет решить и проблемы еще сегодняшние. У правительства есть план оздоровления предприятий, которым пока сложно рассчитаться с убытками. Но здесь важен индивидуальный подход.

Развитие бизнеса

Бизнесу - зеленый свет. Лицензию, обещают, получить будет проще, административных процедур станет меньше, и вмешиваться в работу субъектов контролеры будут реже.

Во вторую волну бизнес обещают поддержать. В первую это стоило государству 2 миллиарда рублей. Сколько сейчас потянет, пока неизвестно, но действие 143-го указа хотят продлить. От бизнеса вклад в экспортную корзину. Через пять лет Беларусь планирует продавать товаров и услуг не менее чем на 50 миллиардов долларов.

Программа деятельности правительства до 2025 года