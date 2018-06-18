На неделе состоялась встреча лидеров США и Северной Кореи

Весь мир гадал, быть ли встрече лидеров США и Северной Кореи или не быть. И у них получилось! Всего полгода назад Дональд Трамп и Ким Чен Ын публично мерялись ядерными потенциалами, а во вторник пожали друг другу руки и, похоже, нашли общий язык.

Они все-таки встретились. Трамп не стеснялся на комплименты, называя визави талантливым переговорщиком и патриотом; Ким скромно отмалчивался. Уже позже американский лидер признался, что даже оставил коллеге из КНДР свой мобильный номер, чтобы проблемные вопросы можно было решать напрямую и в любое время суток.