На неделе стало известно, кто возглавит Христианско-демократический союз Германии

В Германии разрешилась главная интрига этого года. Стало известно, кто возглавит Христианско-демократический союз, которым почти 19 лет руководила Ангела Меркель. Новым председателем ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в немецких СМИ окрестили просто АKK: уж очень длинная и сложная у нее фамилия. Впрочем, многие также называют 56-летнюю Аннегрет «мини-Меркель». И не только за внешнее сходство. Она и правда близка по своим взглядам к нынешнему канцлеру, поэтому в случае ее избрания крупных изменений в политике партии не предсказывали.



В будущем Крамп-Карренбауэр может стать кандидатом на пост канцлера. А пока эту должность - до 2021 года - занимать будет Ангела Меркель. До окончания срока ее полномочий. Как такое возможно, оказалось, понятно не всем. Мэр Киева Виталий Кличко, приехавший на 31-й съезд ХДС, запутался в том, какой же пост покидает Меркель. В разговоре с журналистами он посетовал на ее уход аж с поста канцлера Германии.