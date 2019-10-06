На неделе в Ереване встречались лидеры стран ЕАЭС

Новости евразийской интеграции на неделе приходили из Армении. В Ереване встречались лидеры стран ЕАЭС. В преддверии пятилетнего юбилея можно говорить об итогах работы объединения.



Сделано немало, но на повестке остаются и острые вопросы. Вопросы, от которых зависит развитие стран. Движение по пути интеграции пока идет не так быстро, как хотелось бы. Торговать без барьеров - а именно эта идея была в основе создания Евразийского экономического союза - пока не получается. Казалось бы, цель благая. На словах все за то, чтобы было меньше препятствий на пути движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Но на деле отказаться от национального эгоизма ой как непросто.



Как метко заметил наш Президент, страны Евразийского экономического союза должны, прежде всего, думать, как найти счастье внутри объединения. А уж потом развивать торговлю с третьими государствами. Кстати, по итогам ереванского саммита клуб друзей ЕАЭС расширился. Плюс Сингапур - подписано соглашение о свободной торговле. И надо сказать, интерес государств к участию в интеграции растет.



За саммитом Высшего Евразийского экономического совета в Ереване следила Наталья Бреус. У нее сейчас узнаем подробности переговоров, атмосферу и что осталось за кадром.



Коллеги, во-первых, заметим, что Ереван очень хотел, чтобы этот саммит лидеров ЕАЭС запомнился. Накануне его проведения местные СМИ писали, что он должен стать историческим. К этому событию готовились во всех смыслах. Накануне даже чистили фонтан, чтобы он работал в день встречи лидеров и был ярким. Площадь Республики в центре города после событий 2018 года нет-нет да и назовут площадью Революции. Интересно, что после смены власти в Армении страна не покинула Евразийский союз. Это при том, напоминают многие эксперты, что та оппозиция, из которой нынешний премьер, выступала как раз-таки за это - за выход из объединения.



Вход в госрезиденцию, где проходил саммит, перед началом устлали дополнительным ковром. Гостей, как принято, встречают тепло. Казалось бы - мягко стелют. Этот жест - дань традициям гостеприимства, но вряд ли введет в заблуждение опытных политиков - честно говоря, проблем сегодня хватает.