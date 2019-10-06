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На неделе в Ереване встречались лидеры стран ЕАЭС
Новости евразийской интеграции на неделе приходили из Армении. В Ереване встречались лидеры стран ЕАЭС. В преддверии пятилетнего юбилея можно говорить об итогах работы объединения.
Сделано немало, но на повестке остаются и острые вопросы. Вопросы, от которых зависит развитие стран. Движение по пути интеграции пока идет не так быстро, как хотелось бы. Торговать без барьеров - а именно эта идея была в основе создания Евразийского экономического союза - пока не получается. Казалось бы, цель благая. На словах все за то, чтобы было меньше препятствий на пути движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Но на деле отказаться от национального эгоизма ой как непросто.
Как метко заметил наш Президент, страны Евразийского экономического союза должны, прежде всего, думать, как найти счастье внутри объединения. А уж потом развивать торговлю с третьими государствами. Кстати, по итогам ереванского саммита клуб друзей ЕАЭС расширился. Плюс Сингапур - подписано соглашение о свободной торговле. И надо сказать, интерес государств к участию в интеграции растет.
За саммитом Высшего Евразийского экономического совета в Ереване следила Наталья Бреус. У нее сейчас узнаем подробности переговоров, атмосферу и что осталось за кадром.
Коллеги, во-первых, заметим, что Ереван очень хотел, чтобы этот саммит лидеров ЕАЭС запомнился. Накануне его проведения местные СМИ писали, что он должен стать историческим. К этому событию готовились во всех смыслах. Накануне даже чистили фонтан, чтобы он работал в день встречи лидеров и был ярким. Площадь Республики в центре города после событий 2018 года нет-нет да и назовут площадью Революции. Интересно, что после смены власти в Армении страна не покинула Евразийский союз. Это при том, напоминают многие эксперты, что та оппозиция, из которой нынешний премьер, выступала как раз-таки за это - за выход из объединения.
Вход в госрезиденцию, где проходил саммит, перед началом устлали дополнительным ковром. Гостей, как принято, встречают тепло. Казалось бы - мягко стелют. Этот жест - дань традициям гостеприимства, но вряд ли введет в заблуждение опытных политиков - честно говоря, проблем сегодня хватает.
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Общие проекты могут укреплять партнерство в Евразийском союзе. У Минска и Еревана здесь много возможностей.
И в этом смысле важный месседж прозвучал от нашего Президента на встрече с премьером Пашиняном. Политика Минска в отношении Армении не изменилась: как и прежде, открыты сотрудничеству.
Конечно, пока Беларусь и Армения не могут похвастаться такой же почти миллиардной торговлей, как, например, Минск и Нур-Султан, но постепенно прибавляют. На армянский рынок поставляют тракторы, шины, а интерес к белорусскому продовольствию подтолкнул к открытию магазинов с нашими товарами - таких уже три в Ереване.
Что же касается ереванского саммита, то среди важных решений два момента. Это формирование общего финансового рынка, во-первых. Во-вторых, условились гармонизировать законодательство в сфере транспортировки и поставки природного газа. Договорились о проведении Евразийского экономического форума. Первый состоится в Минске в следующем году.
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Президент так и сказал: готовимся со всей серьезностью. ЕАЭС очень молод, и в его развитие нужно вложить еще много сил и средств. К 2025 году, а лучше раньше, создать эффективный экономический союз, построить единые рынки и выполнить то, о чем договаривались, подписывая договор о Евразийском союзе.
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