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На неделе в столице представили первый мультифункциональный павильон

В киоске "Белсоюзпечать" посетители могут зарядить телефон и воспользоваться доступом Wi-Fi. Есть и современная система оценки работы продавца. А для удобства туристов в умном киоске покупатели смогут пообщаться с продавцом на разных языках. Специально для гостей столицы есть интерактивный навигатор, QR-код распознает достопримечательности города и подскажет дорогу.

В ближайший месяц в столице планируют поставить еще три умных павильона. Всего в планах установка примерно двух десятков. Большинство из них появится в центре столицы к началу Европейских игр.

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