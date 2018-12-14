На неделе в столице представили первый мультифункциональный павильон

В киоске "Белсоюзпечать" посетители могут зарядить телефон и воспользоваться доступом Wi-Fi. Есть и современная система оценки работы продавца. А для удобства туристов в умном киоске покупатели смогут пообщаться с продавцом на разных языках. Специально для гостей столицы есть интерактивный навигатор, QR-код распознает достопримечательности города и подскажет дорогу.