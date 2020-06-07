На неделе значимые проекты застройки столицы Президент обсудил с мэром Минска

Вернемся в Беларусь и оценим планы так сказать на видимую перспективу. На неделе значимые проекты застройки столицы Глава государства обсудил с мэром Минска Анатолием Сиваком. Речь шла о комплексе "Минск-Мир". Там активными темпами идет жилая застройка. Параллельно началось строительство международного финансового центра. В перспективе в шаговой доступности будет вся необходимая инфраструктура: поликлиники, медцентры, а также школа или детский сад в каждом квартале.



Обсудили и в целом строительство объектов образования и здравоохранения в разных районах города. В районе Долгиновского тракта появится многопрофильная больница. Комплексный подход позволит оказывать самую качественную медпомощь.



