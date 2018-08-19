На полях Беларуси уже намолочено свыше пяти миллионов тонн зерна

У аграриев самая жаркая пора подходит к концу. На полях Беларуси уже намолочено свыше пяти миллионов тонн. В зерновом авангарде, как и прежде, Минская область. Это единственный "миллионик" в стране. А вот Гомель и Витебск пока в догоняющих.