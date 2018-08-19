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На полях Беларуси уже намолочено свыше пяти миллионов тонн зерна

У аграриев самая жаркая пора подходит к концу. На полях Беларуси уже намолочено свыше пяти миллионов тонн. В зерновом авангарде, как и прежде, Минская область. Это единственный "миллионик" в стране. А вот Гомель и Витебск пока в догоняющих.

Наполняют хранилища не менее активно Брестский и Гродненский районы: там убрано почти 100% площадей. Кстати, Брест в лидерах и по урожайности - 29 центнеров с гектара. В целом массовая уборка по стране завершена. Осталось добавить к общему караваю не более 7%.

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