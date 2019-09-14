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На разных площадках Минска проходят концерты, спортивные фестивали и рыцарские турниры

Минск сегодня отмечает 952 день рождения! В эти минуты на разных площадках столицы проходят концерты, спортивные фестивали и рыцарские турниры. У Дворца спорта выбирают самого сильного среди спасателей-пожарных. Там же шоу байкеров и каскадеров. У городской ратуши - насыщенная музыкальная программа. А рядом, в Верхнем городе, знакомят с традициями многих культур. Ярким завершением дня станет музыкально-пиротехническое шоу, оно пройдет в 23 часа у Дворца спорта.

А завтра праздничную эстафету подхватят тысячи бегунов - они преодолеют дистанции Минского полумарафона.

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