На разных площадках Минска проходят концерты, спортивные фестивали и рыцарские турниры

Минск сегодня отмечает 952 день рождения! В эти минуты на разных площадках столицы проходят концерты, спортивные фестивали и рыцарские турниры. У Дворца спорта выбирают самого сильного среди спасателей-пожарных. Там же шоу байкеров и каскадеров. У городской ратуши - насыщенная музыкальная программа. А рядом, в Верхнем городе, знакомят с традициями многих культур. Ярким завершением дня станет музыкально-пиротехническое шоу, оно пройдет в 23 часа у Дворца спорта.