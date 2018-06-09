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На родину возвратился белорус, который погиб во время войны на территории Украины

Долгая дорога домой. Белорус, который погиб в боях Великой Отечественной войны на территории Украины, возвратился на родину. Останки и личные вещи героя посмертно были переданы украинскими поисковиками на границе двух стран. Бои в Кировоградской области были безжалостными. Почти все 1200 пограничников погибли. Поисковые работы помогли опознать останки некоторых из них. В том числе уроженца Витебской области младшего сержанта Тимофея Морозова. Найти его родных не удалось. Поэтому похоронить останки решено в братской могиле в Минской области.

Сейчас в Украине действует специальная программа поиска погибших красноармейцев и передачи их останков на малую родину в Беларусь.

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