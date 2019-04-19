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На следующей неделе в белорусской столице заработают аттракционы

Инженеры-электрики завершают проверку технического состояния конструкций. После консервации каждый аттракцион, а их в Минске 59, требует индивидуальной проверки. Чтобы посетители могли быть уверены в безопасности, диагностику проводит и Госпромнадзор. Репортаж Юлии Токарь (видео).

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