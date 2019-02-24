Тема, которая волнует подавляющее большинство белорусов. Какими могут быть новые механизмы поддержки семей с детьми? На неделе на совещании у Президента обсуждали демографическую ситуацию в стране. В последнее время в Беларуси появилась тенденция к снижению численности населения. И это проблема, с которой сейчас сталкивается большинство стран. Чтобы исправить ситуацию, приняты важные решения, которых нет в других государствах. Меры поддержки и стимулирования рождаемости в Беларуси сегодня одни из самых эффективных в Европе и мире. 11 направлений - от семейного капитала до льготной недвижимости. Ежегодно на эти цели инвестируется до 5 % ВВП.



Но, как предупреждают ученые, даже этого может быть недостаточно. Президент предлагает внимательно изучить все нюансы: провести ревизию льгот и систематизировать новые предложения с учетом мнения белорусов. А из всего комплекса господдержки сделать акценты на самых действенных пунктах. Не менее важно и создание благоприятных условий для тех, кто собирается родить ребенка. Ключевые позиции - это стабильная экономика, жилье и материальное положение семей. Также Минтруда и соцзащиты считает правильным шагом возможность бесплатного проведения одной попытки ЭКО.