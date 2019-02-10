Тема единения - у мемориального комплекса "Курган Славы" она звучит особенно. Когда-то возведение монумента стало всенародно-международным. Горсть земли в его основание положили тысячи людей со всего Советского Союза, тем самым пообещав: "Мы не забудем!". А недавнее обновление, перерождение Кургана лишь подтвердило - память народа не увядает с годами. Наоборот, становится ярче, как и сам символ судьбоносной битвы за Минск.

Когда-то объединенные четыре фронта вернули мирную жизнь нашей столице. Минск же теперь своим примером показывает ценность единства, без каких-либо фронтов. Как и вся наша страна. В Беларуси есть множество особых мест. Мест - носителей исторической памяти, символов диалога, примирения и объединения. Один из самых ярких примеров - в сотнях километрах отсюда.

На стыке трех границ - Беларуси, России и Украины - расположен монумент дружбы "Три Сестры"

На стыке трех границ - Беларуси, России и Украины - расположен монумент дружбы "Три Сестры". Памятник, объединивший три восточнославянских народа. Как в него вдохнуть новую жизнь, сохранив при этом сакральный смысл? Давайте подумаем прямо сейчас.

На 15-метровых стелах суровые следы времени, вокруг полное запустение. Так сейчас выглядит монумент дружбы трех славянских народов. Десятилетия он стоит на нейтральной земле - полосе между границами Беларуси, России и Украины.

Место уникальное: это единственная точка на карте, где встречаются границы трех братских стран. К примеру, за моей спиной - Беларусь, по правую руку, в ста метрах - Украина, а несколько шагов влево - и мы уже в России. Монумент на международном перекрестке возвели здесь почти полвека назад. И не только как географический знак, но и как символ исторического и духовного единения.

Впервый же год здесь прошел фестиваль "Славянское единство" и молодежный лагерь "Дружба"

Долгое время так и было. С возведением монумента в первый же год здесь прошел фестиваль "Славянское единство" и молодежный лагерь "Дружба". Ежегодно это место собирало и объединяло тысячи людей из трех соседних стран. До 2014 года традиция ни разу не прерывалась. Все изменили трагические события в Украине.

Тогда белорусы первыми подставили плечо соседям в трудный момент. Наша страна стала гостеприимным домом для десятков тысяч украинских граждан. Братья-украинцы, которые были вынуждены покинуть родину, получили возможность работать, учиться и спокойно жить в нашей стране.

Минск стал площадкой мирных переговоров и местом подписания исторических документов. Ради будущего. Беларусь помогла сделать шаг навстречу.



Поэтому и символический знак единства на стыке трех стран будет восстановлен. Ведь создавался он еще в семидесятые годы. Идею поддержал и Глава государства.



На них - имя человека, который и придумал образ монумента "Три Сестры". В 70-ых его идея была признана лучшей на конкурсе среди архитекторов России, Беларуси и Украины.



По задумке: конструкция на высоком кургане, состоит из трех пилонов. Их венчают гербы и обнимает широкое бронзовое кольцо. На барельефах - страницы общей истории трех славянских народов. Так точно передать суть единства гомельскому художнику помогло, возможно, и то, что его судьба в разное время была связана со всеми тремя странами.



Сергей Кривошеев проработал со Стукачевым 20 лет. До сих пор помнит, как создавался проект и возводился знаковый монумент.



За свою жизнь Стукачев еще успеет восстановить не один разрушенный войной город, станет членом Союза архитекторов СССР. А потом, в 2000-ом, уйдет на 86-ом году жизни, оставив потомкам наследие, чтобы берегли и помнили о смысле белоснежного символа.



Гомельчане Александр Лавриненко и Валентин Ходьков на протяжении 20 лет приезжали на фестиваль "Славянское единство". Говорят, эта территория всегда была местом встречи поколений, притяжения и памяти. Местом, где раз в году границы становились условными. Во время фестиваля таможенные и пограничные посты приостанавливали работу. Попасть к монументу можно было без предъявления паспорта.





Средства на реконструкцию монумента будут выделены из бюджета Гомельской области



Решено, что средства на реконструкцию монумента будут выделены из бюджета Гомельской области. Реанимационные работы строители начнут с приходом весны. Последние штрихи успеют сделать как раз к исторической дате проведения фестиваля.

На стыке границ Беларуси, России и Латвиивозвели Курган Дружбы