На субботнике Александр Лукашенко работал на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина"

Послание Президента, конечно, центральная тема всей уходящей недели, но даже за такими глобальными событиями нельзя забывать и, что называется, дела земные. Уже на следующий день миллионы белорусов вышли на республиканский субботник. Если быть точными - 3 миллиона человек! В этом году субботник был приурочен Году малой родины и стал важной частью подготовки к празднованию 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно в этот день наравне со всеми трудится и наш Президент.





В этот раз Александр Лукашенко работал на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Здесь были высажены 75 дубов. Количество деревьев, конечно, символичное. Неподалеку появились и 30 сосен. Тоже как символ, но на этот раз 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Во время субботника Глава государства ответил и на вопросы журналистов. Говорили о белорусском суверенитете, политический борьбе в Украине, реализации проекта "Малая родина", но отдельно именно об этом трудовом дне, который уже надежно прописался в календаре нашей страны. Выходить всем миром в эти апрельские дни на субботник, работать, как было у нас принято раньше, толокой стало хорошей белорусской традицией. Именно весной ежегодно мы все вместе наводим порядок и занимаемся благоустройством.





