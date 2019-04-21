3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
На субботнике Александр Лукашенко работал на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина"
Послание Президента, конечно, центральная тема всей уходящей недели, но даже за такими глобальными событиями нельзя забывать и, что называется, дела земные. Уже на следующий день миллионы белорусов вышли на республиканский субботник. Если быть точными - 3 миллиона человек! В этом году субботник был приурочен Году малой родины и стал важной частью подготовки к празднованию 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно в этот день наравне со всеми трудится и наш Президент.
В этот раз Александр Лукашенко работал на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Здесь были высажены 75 дубов. Количество деревьев, конечно, символичное. Неподалеку появились и 30 сосен. Тоже как символ, но на этот раз 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Во время субботника Глава государства ответил и на вопросы журналистов. Говорили о белорусском суверенитете, политический борьбе в Украине, реализации проекта "Малая родина", но отдельно именно об этом трудовом дне, который уже надежно прописался в календаре нашей страны. Выходить всем миром в эти апрельские дни на субботник, работать, как было у нас принято раньше, толокой стало хорошей белорусской традицией. Именно весной ежегодно мы все вместе наводим порядок и занимаемся благоустройством.
Не обошли в разговоре и острые темы. Среди них вопрос Куропат. Это трагическое для нашей истории место, которое, к сожалению, чаще всего упоминается в лозунгах некоторых политиков. Удивительно, но многие годы мы были свидетелями их претензий к власти. Мол, не обращаете внимание на Куропаты, здесь бы благоустроить территорию. Оказалось, то были претензии ради претензий не более того, потому как реакция на начало работ по благоустройству была аналогична прежней. Итак, облагородить урочище, отдать дань уважения тем, кого скрывает эта земля, и раз и навсегда поставить точку в политизированности этого вопроса - дело чести и дело от души для белорусского лидера.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений