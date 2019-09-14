На улице Аэродромной в Минске открылся новый детский сад

И по традиции ко Дню рождения Минск получил подарки. Так, на улице Аэродромной открылся новый детский сад на 230 мест. В трехэтажном здании есть все для активного отдыха и развития детей - музыкальный и спортивный залы, бассейн и городок для изучения правил дорожного движения. Для самых маленьких воспитанников там организуют адаптационные группы.