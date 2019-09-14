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На улице Аэродромной в Минске открылся новый детский сад

И по традиции ко Дню рождения Минск получил подарки. Так, на улице Аэродромной открылся новый детский сад на 230 мест. В трехэтажном здании есть все для активного отдыха и развития детей - музыкальный и спортивный залы, бассейн и городок для изучения правил дорожного движения. Для самых маленьких воспитанников там организуют адаптационные группы.

Также накануне Дня города в Партизанском районе после капитального ремонта открылись ясли-сад №194. Дошкольное учреждение образования модернизировали, закупили новую мебель, оборудование и игрушки. Благоустроили и внутренний дворик - игровые и спортивные площадки.

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