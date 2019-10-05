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Национальный музей Беларуси совместно с Белорусской энциклопедией презентовал в Могилеве новое печатное издание
100 картин о главном. Национальный музей Беларуси совместно с Белорусской энциклопедией презентовал в Могилеве новое печатное издание, посвященное творчеству Витольда Бялыницкого-Бирули, академика живописи, чьи произведения хранятся в частных коллекциях и музеях мира. Новый сборник вобрал лучшие репродукции, объединенные темой любви к малой родине, чьей красотой восхищался художник до последних дней. Однако имя знаменитого мастера упоминалось на неделе дважды. Белыничский район - малая родина Бирули - принимает международный пленэр живописцев. О впечатлениях и новых произведениях - Андрей Ястребов.
Прозрачность рек и озер, в которые будто окунулось небо. Живописные берега с ивами, которые ветвями почти дотрагиваются до самой воды. Журчание святых источников. Именно возможность насытиться красотой белорусской природы, энергией таких мест и привлекает художников со всего мира. Через краски словно остановить мгновение и сохранить его на столетия.
Международный пленэр "Образ Родины..." собрал в этом году 19 художников из Беларуси, Украины, Узбекистана и Южной Кореи. По традиции за месяц они успели поработать и в природном музее-заповеднике Поленова, и в синеокой. Владимир Кузнецов не мог обойти, например, тему Великой Отечественной. Трасса Минск - Могилев - именно здесь, рядом с деревней Осливка, в начале войны красноармейцы сдерживали немецкую танковую колонну. Целый день пленэра посвятили этим героическим местам. Почти не выпускал кисть из рук и Саид Зимар из Афганистана. Впервые пишет не родные каменистые пустыни и горные хребты. Шутит: красок даже не хватает для такой феерии цветов.
Ежегодно десятки произведений участников пленэра пополняют фонды музеев области. В этом году - не исключение: более 60 картин переданы музею имени Павла Масленикова. Кстати, сын и внук знаменитого художника также среди участников нынешнего пленэра. С хорошими воспоминаниями о своей малой родине.
В восхищении от такого отношения белорусов к родным местам и Соу Клеменс Беунгкум, за плечами которого более 250 пленэров. Благодарен, что за долгое время именно здесь удалось написать произведения для души.
На память - совместное фото и дипломы. И особенная признательность за сохраненные образы малой родины, которые живут в сердце каждого белоруса, независимо от места жительства.
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