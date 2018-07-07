Найти работу - благодаря радио. На волнах Гомельской радиостанции - необычный проект

Найти работу - благодаря радио. На волнах Гомельской радиостанции стартует необычный проект. Слушатели могут узнать о вакантных местах и о возможности их занять. Рубрика будет называться "Есть работа!" и станет частью уже известной программы "Открытая студия", которая в эфир выходит более 15 лет. Среди гостей - представители службы занятости и кадровых служб предприятий, где есть вакансии.