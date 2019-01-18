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Найти работу в столице стало легче

Традиционные ярмарки вакансий теперь проводят не только на базе центров занятости, но и в режиме онлайн. Расширяют возможности и для переподготовки кадров. Она проходит по разным профилям. Так, например, только в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта за последние три года новую профессию, а вместе с ней и рабочее место в столичном метрополитене, получили более 30 минчан.

Александра Кавелич продолжит тему (видео).

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