Найти работу в столице стало легче

Традиционные ярмарки вакансий теперь проводят не только на базе центров занятости, но и в режиме онлайн. Расширяют возможности и для переподготовки кадров. Она проходит по разным профилям. Так, например, только в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта за последние три года новую профессию, а вместе с ней и рабочее место в столичном метрополитене, получили более 30 минчан.