Не отставки, а ротация. Что стоит за кадровыми решениями президента?

Эта неделя принесла нам интересные кадровые новости. Знаковые решения приняты президентом для силового блока, правительства и города Минска. Интересно, что некоторые телеграм-каналы в кадровый четверг поспешили с громкими заголовками - мол, грянули отставки. Ведь после такой подачи кажется, что-то пошло не так, раз глав КГБ и Совбеза сняли с должностей. Ну что поделать - время хайпа.



Как выяснилось в итоге - не отставки, а ротация! А это уже совсем другая история. Впрочем, с так сказать "народной" журналистикой в мессенджерах такие казусы часто случаются! Итак, что стоит за кадровыми решениями президента? Спросим у нашего обозревателя Натальи Бреус.



Ожидаема была такая рокировка?Скорее нет, чем да. Но искать какой-то скрытый и тайный смысл в этих решениях точно не стоит. Президенту виднее. Это во-первых. А во-вторых, вы, коллеги, как и многие, заметили очевидное: "незнакомцев" в таком медийном смысле в списке назначенных нет. Громких сенсаций тоже. Хотя, конечно, смена первых лиц в таких структурах как Совбез или КГБ всегда вызывают всеобщий интерес.



Итак, силовой блок. Валерий Вакульчик - госсекретарь Совбеза. Коллективный орган, который в ответе за безопасность в глобальном смысле: и внутри страны, и на внешнем контуре.



Эксперты заметили, что, как правило, на эту позицию подбираются люди из армейской среды. Но упрекнуть Валерия Палыча в профнепригодности - язык не повернется. "Валерий Палыч" - так тепло и с уважением говорят те, кто с ним работал бок о бок не один год. Вакульчик - "универсальный солдат" и если помните - именно он стоял у истоков двух серьезных структур ОАЦ и Следственного комитета. И без 2 месяцев 8 лет проработал во главе КГБ. Та еще - горячая "сковородка".



Что касается Ивана Тертеля - он возвращается в родные пенаты, уже в качестве председателя КГБ. В Госконтроле проработал всего-ничего. Но свежий взгляд Тертеля на проблемы в экономике способствовал повышению эффективности работы контрольного ведомства. Коллеги говорят - его подход жесткий, но взвешенный. В госбезопасности сегодня Тертель нужнее.



То есть, на первый план выходят сильные личности, с закалкой и школой госбезопасности. Заточенные работать на суверенитет и устойчивость страны. Делая ставку на таких людей, президент верен себе и дает понять: власть не пошатнулась, а наоборот - готова четко реагировать на все вызовы, опираясь на профессионализм патриотов. В пользу того, что назначения не стали итогом серьезных претензий главы государства к силовикам, говорит его ремарка в сторону Андрея Равкова - со счетов Равкова не списывают. Достойную работу молодому генералу найдем, сказал Александр Лукашенко.







Ну а руководитель Комитета госконтроля все же с приставкой "и.о."?Это да, но я бы расценивала это исключительно как тонизирующий стимул. В некотором смысле - испытательный срок.



Хотя, конечно, Василий Герасимов уже прошел испытанием временем, работая в КГК. Знает ситуацию в регионах. Успел поработать в Гродненской и Брестской областях, ориентируется в народном хозяйстве. Ну и придется быть в сцепке с КГБ - в хорошем смысле этого слова.



Еще одна интересная рокировка коснулась Совмина и руководства столицы. С составом правительства все стало ясно еще до выборов. Александр Лукашенко четко дал понять - с какой командой будет работать. Но делая рокировку "Сивак-Кухарев", президент отметил, что мысль о таком решении зрела давно. Опыт и профессионализм Анатолия Сивака будет кстати на правительственном уровне. И это правда - он и Назаров в нынешнем составе - старожилы исполнительной власти.



Сивак был министром транспорта, помощником по Минску, последние 2 года руководил столицей. Теперь вот будет курировать на уровне всей страны хорошо знакомую транспортную сферу, строительство, ЖКХ!



Владимир Кухарев, который прежде успел поработать в столичном управлении на разных позициях, знает город и людей. Вряд ли это можно расценивать как понижение после вице-премьерской должности - скорее как доверие! Все-таки Минск - дело особое. Это отчетливо чувствуется сейчас, когда протестные настроения подогреваются извне. Главное поручение для Кухарева - работать в столице комплексно, чтобы город не останавливался в своем развитии, был удобным и комфортным для его жителей. Уличные акции этому явно не способствуют!



По риторике президента был понятно, что эта рокировка опыта и энергии. Но любую энергию в целом лучше направлять в мирное русло - в сторону созидания, а уж точно не хаоса и разрушения. Впрочем, кадровые перестановки как раз таки укрепляют управленческую вертикаль.



