Не упустили возможность! Белорусы подставили плечо и производству, и фермерам в Астраханской области

Белорусские производители не упустили возможность расширить свое присутствие на российском рынке, когда зарубежные компании ушли под влиянием санкций. Астраханская область - яркий пример, когда белорусы подставили плечо и производству, и фермерам. Переломным в отношениях стал минувший год: рост товарооборота между нашей страной и южным регионом России в 2,5 раза.

И это только начало. Перспективы просматриваются вполне четкие - быть и белорусскому кварталу, и нашей коммунальной технике. Прочность партнерства проверена годами - первые контракты были заключены на пороге двухтысячных. Сейчас самое время нарастить объемы, расширить направления. И к этому готовы обе стороны. О том, что сближает на расстоянии в 2 тысячи километров, расскажет Юлия Алферова.

Ближе некуда

У дружбы Беларуси с портовой Астраханью, что на юге России, история давняя. Точки соприкосновения нашли еще на пороге двухтысячных. Начали с выстраивания гуманитарных мостов. Их прочность зеркалит с экономикой сегодняшнего дня. И здесь не ограничивается лишь рекордным товарооборотом.

Астраханский морской порт стал альтернативным вариантом поставки товаров из и в Беларусь, когда балтийские порты отказались работать с нами из-за санкций. И тогда переживали, что останемся без запчастей или техники. Но техника (даже автомобили!) приезжает. Сначала в Астрахань через водный рукав, затем наземным транспортом в Беларусь.

Пиломатериалы, бумага, химические изделия, удобрения и техника из Беларуси в страны Прикаспия и Азию идут по водной артерии. Волга и Каспийский судоходный канал с выходом в Каспийское море в Астрахани - центр международного транспортного коридора "Север - Юг". В объемах перевалки белорусских грузов хорошо прибавили в минувшем году.





Идет перераспределение рынка сбыта, и большой поток, который шел в Европу, теперь идет в азиатские страны. В 8 раз увеличился объем. Дмитрий Соколов, менеджер по учету грузов АО "Астраханский морской порт"

В начале года впервые в Астрахани выгрузили карьерные самосвалы БелАЗ. Пробные четыре единицы тяжелой техники прибыли на двенадцати (!) железнодорожных платформах. Отсюда в разобранном виде успешно переправлены морским транспортом в Саудовскую Аравию. А следующая партия на днях уедет в Иран. Специалисты прогнозируют: такими темпами уже к 2024-му цифры перевалки могут вырасти до 850 тысяч тонн. Вообще прошлый год стал и проверочным, и показательным одновременно. Сотнями единиц можно смело измерять присутствие белорусского автопрома на территории самой Астраханской области. Но "Беларус" - в единственном экземпляре - пока только у фермера из Ростополовки.

Белорусский трактор среди фермеров давно не называют импортной техникой. А с открытием в Астрахани торгово-сервисного центра МТЗ доступны модели на любой вкус и карман.

Покупка трактора из салона - мероприятие не из дешевых, и здесь плечо подставляет не только правительство РФ, которое выделяет под это дело субсидии, но и Беларусь. Мы берем на себя часть процентов при приобретении трактора в лизинг.

Площадка в Астрахани появилась в 2022-м. Приезжают за техникой и запчастями не только из Астраханской области, но и из соседних Дагестана и Калмыкии. Все-таки подкупает личный тест-драйв и гарантия в два года.

Если взять статистику за 2022 год, мы реализовали 65 единиц тракторов. А на данный момент - с 9 января по середину февраля - мы реализовали уже 19 единиц техники. Нурбек Шаймаков, начальник обособленного подразделения МТЗ г. Астрахань

Фермеры - народ дальновидный, интересуются обслуживанием и наличием комплектующих. И с первым, и со вторым вопросов нет: на складе 7,5 тысячи запчастей. За оригинальными в центр приехал и Геннадий Петрович. Он готовит технику к выходу в поле. Старенький "Беларус" взял с рук 8 лет назад - говорит, до сих пор выручает всю деревню. "Хороший трактор, по мощности и по качеству", - констатирует фермер.





В сторону отечественного производителя в Астрахани развернулись и производственники. Когда вопрос с поставками сырья стал ребром, плечо подставили белорусы. До 50 % в производстве резиновой обуви предприятия "Сардоникс" - белорусское сырье. В год закупают до 250 тонн так называемых ДАФов. Это пластификатор, без которого не вылепить каркас. Позже перешли на полиэфирные нити и мех из Беларуси.

Этот мех у нас идет на верхнюю манжету дорогих чулок, дорогой обуви, то есть как декор такой. Мы очень довольны этим мехом. Ирина Закарьяева, ведущий инженер-технолог швейного производства предприятия "Сардоникс"

Производят под 3 тысячи пар в сутки. Поставляют в Узбекистан, Казахстан и Беларусь. В Витебск и Минск отправляют резиновую обувь и спецодежду. Но все-таки большую часть импорта из южного региона России в Беларусь составляют продукты питания - рыба и овощи. Покупаем даже картофель - это из традиционного. Среди свежих контактов - поставки риса. Под эту культуру у "Астраханского рисовода" 2,5 тысячи гектаров. Производят по 500 тонн готовой продукции - треть отправляется в Беларусь. На рынок Беларуси вышли, когда началась пандемия.

Мы являемся неоднократными участниками международных выставок. Как раз нашли контрагентов в Беларуси и начали отгружать. С 2020 года по сегодняшний день мы уже отгрузили 850 т готовой продукции. Артур Хечоян, директор ОО "Астраханский рисовод"

Но и белорусских продуктов в Астрахани, как и по всей России, хватает. В магазинчик в самом центре города за нашей колбасой и сыром приезжают из самых окраин.

Белорусский мебельный магазин. Обувной и текстильный. Но перспективы гораздо шире - быть и белорусскому кварталу. С три десятка домов и объекты социальной инфраструктуры, построенные белорусами и из белорусского. Договорились еще в 2021-м.

Сначала вопрос шел тяжело, надо было договориться с владельцами земельного участка. Сегодня мы находимся уже практически на стадии подготовки договорных отношений, для тогочтобы уже начинать работать с этим земельным участком. Сначала межевание, проектно-планировочные работы, потом, мы надеемся, что это действительно белорусский квартал будет. Задача такая стоит, и мы совместно с белорусскими коллегами над этим работаем. Михаил Богомолов, заместитель председателя правительства Астраханской области

Нашли точки соприкосновения и по поставкам белорусских лифтов. Из тех, что сейчас меняют в области, большая часть могилевской сборки. План замены на этот год - 122 лифта. В области развернулась большая программа капитального ремонта жилфонда. Уже выходят сроки эксплуатации еще тысячи лифтов. На смену старым поставят белорусские.

Специалисты уже сегодня говорят о необходимости создания на территории Астраханской области сервисного центра по обслуживанию белорусских лифтов. И важно: Беларусь готова производить и поставлять лифты, технику и все то, что ушло с российского рынка вместе с санкционными запретами. Время возможностей для обеих сторон.





Астраханскую область и Республику Беларусь связывают давнишние добрые отношения. Они основаны на принципах и дружбы, и взаимовыгодного сотрудничества. Безусловно, нам есть что предложить нашим белорусским партнерам. И сегодня в условиях санкционного давления на Россию, на Беларусь открываются новые возможности по транзиту грузов. Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области

На вопрос, как реализуется дорожная карта по сближению, губернатор ответил: "Мы согласовали решения о создании рабочей группы, которая занимается сегодня реализацией тех направлений деятельности, в которых заинтересованы Астраханская область и Республика Беларусь. Это вопросы ЖКХ, вопросы сельского хозяйства, строительства, социальной сферы, возможности использовать продукцию Республики Беларусь: сельскохозяйственную технику и лифтовое оборудование. В 2,5 раза за минувший год вырос товарооборот. Потенциал, безусловно, есть. Наши сельхозтоваропроизводители очень заинтересованы во взаимодействии с белорусскими партнерами. Это и семенной фонд (использование его), это задействование, как я уже говорил, сельскохозяйственной техники. Мы не только ограничиваемся выстраиванием экономических или каких-то деловых связей, еще и гуманитарная сфера нас тоже очень серьезно интересует".

Гуманитарное связало Беларусь и Астраханскую область еще в начале пути. О том, что открыты и готовы к равноправному партнерству, Беларусь заявляла всегда. И сегодня это подтверждают местные журналисты. И те перспективы, что сейчас реализуются в жизнь, просматривались еще в 2003-м.





Александр Лукашенко - один из немногих президентов, который организовывал пресс-туры для региональных журналистов. Мы приехали в Минск, и перед нами открыли в Администрации Президента карту, сказали: "Вы здесь находитесь три дня, пожалуйста, куда хотите, туда мы вас и повезем". Мы ткнули на Могилевскую область и оказались в Могилевской области, в селах, причем не на каких-то там паркетах чиновничьих. Везде видели этот белорусский порядок. И после этого была еще встреча с Президентом. Это 4,5 часа неформального общения. Мы поднимали по несколько раз руки, и Александр Григорьевич был открытым, отвечал на самые нелицеприятные вопросы. Вот это сотрудничество не на бумаге осталась, а оно нашло развитие, особенно сейчас. Если мы в Астрахани говорим "белорусское", то подразумеваем самое качественное, самое надежное и самое конкурентоспособное. Меня как покупателя, который приходит в магазин (у нас есть фирменный магазин "Белорусская мебель" или "Белорусские колбасы"), не заставишь. Я голосую своим кошельком. Сергей Попов, корреспондент газеты "Известия" по Астраханской области 2002-2008 гг.