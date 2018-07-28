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Небо на двоих. Первый кинотеатр типа IMAX появится в Минском планетарии

Наблюдать за звездами в формате HD можно будет даже лежа. Для этого там - ортопедические места. Сферические фильмы будут показывать на огромном куполе-экране и на новой проекционной системе. Подобного оборудования до сих пор в Беларуси не было.

В создании новой инфраструктуры планетария приняли участие почти полтысячи человек. Они поддержали проект финансово через специальную платформу для инвестирования, а также подключили спонсоров.

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