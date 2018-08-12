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Небывалая засуха охватила всю планету. Тысячи фермеров несут огромные убытки
Вполне ожидаемые цифры с поправкой на природные условия, которые в этом году едва не погубили мировое сельское хозяйство. Кто еще не верит в глобальное потепление? Нынешнее лето - его самое красноречивое свидетельство, говорят ученые. Небывалая засуха охватила всю планету - от Австралии и Азии до Латинской Америки, от США до Европы, включая даже северные страны. Тысячи фермеров несут огромные убытки.
Европейская ассоциация производителей фруктов и овощей сообщила о крупнейшем за последние сорок лет кризисе отрасли. Жара и отсутствие осадков негативно сказались на урожае огурцов, помидоров, бобов, гороха и лука. Только представьте: по отдельным позициям потери достигают 50%.
Тяжелее всего приходится сектору мороженой и консервированной продукции. Поставки сокращаются, перерабатывающие предприятия простаивают. Вкупе с ростом цен на зерно (а оно за год подорожало на треть) эксперты ожидают резкого повышения стоимости муки, хлеба, яиц и мяса.
Климатологи считают, что это только начало. Группа ученых из США опубликовала заявление, в котором говорится, что даже при соблюдении условий Парижского соглашения по климату температура на Земле может повыситься на 4-5 градусов. Это сделает большую часть планеты непригодной для жизни.
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