Неделя началась с запрета на продажу алкоголя с 11 вечера до 7 утра. Президент решение отменил

Во время общения с журналистами на полигоне были затронуты и другие темы. Одну из них смело можно также немного по-военному озаглавить "Пьянству - бой". Но для начала предыстория вопроса. Неделя в столице началась с запрета на продажу алкоголя с 11 вечера до 7 утра. Инициативу МВД поддержали в Жлобинском районе. В Быховском – возможность такого эксперимента вынесли на общественное обсуждение. Но уже на этом этапе ограничения вызвали широкий резонанс в обществе.

Президент, ознакомившись со всей информацией по этому вопросу, дал распоряжение в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время. Бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо, но не подобными однобокими запретами.

На практике вместо ожидаемого положительного результата они оборачиваются ростом криминала. Жизнь уже не раз доказывала - алкогольные табу ни к чему хорошему не приводят. А вот рост серого рынка спиртного и нелегальной торговли вполне ожидаем.

Вспомнить хотя бы горбачевскую борьбу за трезвость. Полный запрет продажи алкоголя обернулся стремительным ростом самогоноварения, потреблением всего, что горит, разгулом алкомафии, которая при отсутствии легального спиртного в продаже просто травила население суррогатом. Поэтому подобные шараханья до сих пор встречают непонимание в обществе.

Пьянство – зло, это бесспорно. Но любые непродуманные меры в этой сфере эффективно бороться с зеленым змием уж точно не помогают. Введение запрета было именно таким - непродуманным! Поэтому Президент и принял решение его отменить. Браться за проблему нужно комплексно, делая упор на профилактику, воспитание и пропаганду здорового образа жизни.