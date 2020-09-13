Закон и безопасность: неделя отметилась громким кадровым назначением - в Беларуси новый генпрокурор!



В особом представлении Андрей Швед не нуждается. Кадровая школа была отменной. О таких говорят: это новая генерация управленцев! Все ступеньки прокуратуры, Совбез, Следственный комитет, судмедэкспертиза - опыта не занимать.



Александр Лукашенко даже настоял на личном представлении новому коллективу. И это не формальность, а повод актуализировать задачи для органов системы прокуратуры. Работать принципиально и активно - в этом главное требование президента в нынешних реалиях.



Но вся активность должна быть направлена на сохранение страны, ее независимости, а также безопасности, как это было всегда ранее. Сегодня внутриполитическая ситуация не самая простая. Но обеспечить порядок следует исключительно законными методами.



