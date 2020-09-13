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Неделя отметилась громким кадровым назначением - в Беларуси новый генпрокурор!
Закон и безопасность: неделя отметилась громким кадровым назначением - в Беларуси новый генпрокурор!
В особом представлении Андрей Швед не нуждается. Кадровая школа была отменной. О таких говорят: это новая генерация управленцев! Все ступеньки прокуратуры, Совбез, Следственный комитет, судмедэкспертиза - опыта не занимать.
Александр Лукашенко даже настоял на личном представлении новому коллективу. И это не формальность, а повод актуализировать задачи для органов системы прокуратуры. Работать принципиально и активно - в этом главное требование президента в нынешних реалиях.
Но вся активность должна быть направлена на сохранение страны, ее независимости, а также безопасности, как это было всегда ранее. Сегодня внутриполитическая ситуация не самая простая. Но обеспечить порядок следует исключительно законными методами.
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