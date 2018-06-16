Недвижимое имущество на льготных условиях Минск готов сдавать в аренду предпринимателям

Это значительно упростит ведение бизнеса. Кроме того, необходимо более активно использовать ресурсы инновационного фонда. Это заявлено на заседании Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. В этом году 700 субъектов хозяйствования столицы получили площади, которые ранее пустовали. В целом коэффициент эффективного использования имущества в Минске превышает 98 процентов.