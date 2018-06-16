ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Недвижимое имущество на льготных условиях Минск готов сдавать в аренду предпринимателям

Это значительно упростит ведение бизнеса. Кроме того, необходимо более активно использовать ресурсы инновационного фонда. Это заявлено на заседании Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. В этом году 700 субъектов хозяйствования столицы получили площади, которые ранее пустовали. В целом коэффициент эффективного использования имущества в Минске превышает 98 процентов.

Столичный бизнес формирует более 40 процентов бюджета города. Это самый высокий показатель по стране.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все