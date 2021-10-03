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"Нерабочий рух" - вся история экстремистской сети от закрытой конференции до чистосердечного раскаяния
На неделе стали известны новые подробности деятельности экстремистской сети под названием "Рабочий рух". Напомним, эта организация была создана полгода назад штабом Тихановской как одно из "крыльев", которое отвечает за связь с крупными промышленными предприятиями. А по сути своей - шпионская сеть, которая занималась сбором и передачей закрытой информации иностранным спецслужбам. Плотнее всего работали с американским ФБР и Департаментом госбезопасности Литвы.
За сколько серебреников заграничные бездельники готовы торговать судьбами людей? Чем промышляли "игиловские" ячейки европейского разлива на территории Беларуси?
Вся история от рассвета до заката экстремистской сети. Смотрите специальный репортаж.
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