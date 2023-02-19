Несломленные: история Андрея Фильчука - теннисиста в инвалидной коляске

Стойкость, мужество, несгибаемый характер, аеще огромная воля к победе- это все о белорусах. Которую неделю журналисты АТН Белтелерадиокомпании рассказываюто соотечественниках-паралимпийцах -атлетах, которые, несмотря на сложные жизненные испытания, нашли в себе силы их преодолеть и идти дальше, причем, прославляя страну на международной спортивной арене.

АндрейФильчук - теннисиствинвалидной коляске. Его мечта стать чемпионом Паралимпиады в Парижеможет так и не осуществиться из-за политически мотивированного решения исключить белорусский комитет из паралимпийского движения. Но даже в такой ситуации Андрей продолжает ежедневную работу на корте. Об этом волевом человеке очередная серия проекта "Несломленные" (видео).