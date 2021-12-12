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Независимая политика в интересах своего народа - на неделе Президент дал интервью турецкой компании TRT
Атаки по всем фронтам - на политическом, дипломатическом, экономическом, информационном. И завтра вряд ли станет проще. Независимая политика в интересах своего народа - действительно эксклюзив для современного мира, в котором большие игроки не привыкли, когда им мешают достигать своих целей.
Атака на Беларусь
Оттого не зарастает народная тропа во Дворец Независимости. Серия визитов крупнейших зарубежных СМИ продолжается. На этой неделе было интервью турецкой компании TRT. Это обширная сеть теле- и радиоканалов. Вещают в Европе, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Австралии. В разговоре с ведущей Нисой Эфендиоглу прозвучало о миграционном кризисе, о глубинных причинах происходящего на белорусских рубежах и о том, кто стоит за давлением на нашу страну.
"Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с США. Я не буду перечислять все причины, постараюсь вам назвать главное. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления США и НАТО на Россию", - заявил глава государства. В этой связи он напомнил о прошлогодних событиях в Беларуси: "Попробовали Беларусь сделать Украиной, как они сегодня от нас требуют. Мы им задаем вопрос: чего вы хотите? - Мы хотим, чтобы Беларусь была, как Украина. На что я ответил: мы Украиной быть не хотим, наш народ этого не хочет, и никогда не будем. Поэтому в прошлом году нас попытались через так называемую цветную революцию и мятеж превратить в Украину. Не получилось". По словам Президента, за счет Беларуси хотят полностью замкнуть балто-черноморский пояс и создать блок с границей на востоке возле Смоленска. "Для дальнейшего давления и, скажу прямо, продвижения в Россию. Когда не удались попытки мятежа и наскоком сломать страну, тогда перешли к планомерному давлению и гибридной войне".
Это только фрагмент. Александр Лукашенко ответил и на вопросы о том, как продвигаются переговоры с ЕС по разрешению кризиса и что будет с теми беженцами, которые захотят остаться в Беларуси, почему план Варшавы строить стену на границе - абсолютно бестолковая затея и дальнейшие возможные ответные меры на санкции. Телеверсию интервью можно будет увидеть завтра в вечернем прайм-тайме на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".
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