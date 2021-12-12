Независимая политика в интересах своего народа - на неделе Президент дал интервью турецкой компании TRT

Оттого не зарастает народная тропа во Дворец Независимости. Серия визитов крупнейших зарубежных СМИ продолжается. На этой неделе было интервью турецкой компании TRT. Это обширная сеть теле- и радиоканалов. Вещают в Европе, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Австралии. В разговоре с ведущей Нисой Эфендиоглу прозвучало о миграционном кризисе, о глубинных причинах происходящего на белорусских рубежах и о том, кто стоит за давлением на нашу страну.

"Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с США. Я не буду перечислять все причины, постараюсь вам назвать главное. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления США и НАТО на Россию", - заявил глава государства. В этой связи он напомнил о прошлогодних событиях в Беларуси: "Попробовали Беларусь сделать Украиной, как они сегодня от нас требуют. Мы им задаем вопрос: чего вы хотите? - Мы хотим, чтобы Беларусь была, как Украина. На что я ответил: мы Украиной быть не хотим, наш народ этого не хочет, и никогда не будем. Поэтому в прошлом году нас попытались через так называемую цветную революцию и мятеж превратить в Украину. Не получилось". По словам Президента, за счет Беларуси хотят полностью замкнуть балто-черноморский пояс и создать блок с границей на востоке возле Смоленска. "Для дальнейшего давления и, скажу прямо, продвижения в Россию. Когда не удались попытки мятежа и наскоком сломать страну, тогда перешли к планомерному давлению и гибридной войне".