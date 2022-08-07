Никто, кроме нас. Десантники рассказали, как оберегают мирное небо

Никто, кроме них. 2 августа профессиональный праздник отметила элита Вооруженных сил Беларуси - голубые береты. Торжества в честь Дня десантников и сил специальных операций прошли по всей стране. Двери для гостей открыли три соединения: в Витебске, Бресте и Марьиной Горке, именно там дислоцируются голубые береты. По традиции в этот день воины-десантники показали свои навыки в прыжках с парашютом и показательных выступлениях. Также состоялась демонстрация военной техники и вооружения мобильных войск.

В Вооруженных силах Беларуси десантные бригады входят в состав Сил специальных операций. Среди задач подразделений - ведение контрдиверсионных и разведывательно-боевых действий. Десантников привлекают к борьбе с терроризмом, для усиления охраны госграницы и поддержания правопорядка. Сегодня в непростой геополитической обстановке белорусские десантники несут постоянное боевое дежурство.

Как оно проходит, узнал наш корреспондент Юрий Шевчук. Несколько дней он провел в легендарной 38-й десантно-штурмовой бригаде.

Шаг в пропасть на высотке 1200 метров. Решиться на такое сможет не каждый. Но для десантников это не только норма (любой офицер-контрактник ССО должен выполнить в год 4 прыжка), но и их жизнь. Это отдельная каста военнослужащих, которые готовы выполнять задачи в любое время в любом месте. Не зря и девиз десантников: "Никто, кроме нас". Наблюдая за тем, как эти ребята один за другим покидают самолет на километровой высоте, смысл этой фразы открывается совсем иначе даже для человека, далекого от десанта.

Подниматься как можно выше для комбата Денисенко и его бойцов дело привычное. Но если среди этих десантников есть и "первоходки" - те, кто прыгает впервые, и бывалые – те, кто совершил уже несколько десятков прыжков, то Иван даже среди своих профи. За его плечами уже сотни прыжков. Огромный опыт сегодня позволяет командиру десантироваться не только с обычным купольным, но и с парашютом типа "крыло". А это уже не просто десант, а настоящий спорт.





У меня 207 прыжков, но каждый раз, заходя в самолет, испытываешь мандраж. Это не поход в магазин. Ты выходишь в бездну и не догадываешься, все будет нормально или что-то пойдет не так. Иван Денисенко, командир батальона 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

Фамилия Денисенко известна каждому военнослужащему ССО. И здесь речь не только и не столько про комбата 38-й бригады, сколько про командующего Силами специальных операций. Так уже уж вышло, что Иван пошел по стопам своего знаменитого среди десантников отца Вадима Денисенко. Поэтому он, как и многие здесь, часто называет генерала по-отечески - батя. Такое же прозвище было среди десантников и у родоначальника ВДВ Василия Маргелова.

Сложно служить в этом роде войск. Служат только те, кто способен воспринять все сложности, этот тяжелый ритм. Но потом есть чем гордиться, страна может спать спокойно. И вот это чистое мирное небо мы гарантируем стране. Вадим Денисенко, командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси

Свое начало День воздушно-десантных войск берет в 1930 году. Тогда на учениях

Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах специальное подразделение. А в 2007 году указом Президента страны был образован новый род войск - Силы специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, который стал правопреемником ВДВ.

Понятно, что части подразделения воздушно-десантных войск вошли в состав этого рода войск, в том числе специального назначения, под единым руководством, которое в последующем получало свое развитие как Силы специальных операций. Мы понимаем, что главенствующую роль на поле боя ведут специальные действия, их можно как угодно трактовать, но от успеха ведения разведки, выполнения физических задач различного рода будет зависеть успех боя. Сергей Суховило, замкомандира 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

В том числе и поэтому переоценить роль ССО в современной белоруской армии очень сложно. Ведь мобильность, на которую сегодня делается упор всех вооруженных сил нашей страны, в первую очередь и есть Силы специальных операций. Техника, вооружение и, конечно же, люди, которые там служат. Такие простые десантники, как Андрей. Парень пришел служить в 38-ю бригаду срочником, после остался на контракт. Здесь таких историй очень много. Все потому, говорят бывалые офицеры, что голубой берет и тельняшка - это не просто форма одежды, а целая философия.

Нельзя на человека надеть берет, тельняшку и сказать: ты десантник. Все идет от его поступков. Если он ведет себя, как мужчина, значит, он может называться десантником. Это все зависит от самого человека. Предполагает качества, такие как дружба, взаимовыручка и спецподготовка. Если человек заинтересован, замотивирован, он может называться десантником. А если он просто пришел сюда походить, тогда о чем может идти речь? Андрей Муца, военнослужащий 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

Даже в мирное время гвардейцы из 38-й бригады проходят испытание на прочность. Речь не только о многочисленных учениях и маневрах, где десантники показывают превосходные результаты.





Сложная геополитическая ситуация привела к тому, что военнослужащие ССО наряду с другими подразделениями Вооруженных сил Беларуси сегодня обеспечивают охрану госграниц. А это настоящее боевое дежурство, которое длится по несколько месяцев в лесах с реальным риском для жизни.

Ежедневно мы вырабатываем продукт, который невозможно потрогать руками. Этот продукт - безопасность. И в современных условиях, которые сейчас в мире, это имеет очень большую цену. Если обычный гражданин Республики Беларусь может спокойно жить, растить детей, работать, то значит, военнослужащие правильно делают свое дело. И для того чтобы сохранить этот мир и безопасность в стране, мы ежедневно должны совершенствоваться. Дмитрий Белецкий, офицер 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси