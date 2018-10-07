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Нобелевский список - без литературы. И самая интригующая номинация - "Премия мира"

А теперь тоже о международном, но глобальном. Начнем с науки. Нобелевская неделя в этом году - без премии по литературе. Все из-за сексуального скандала. Муж одной из членов Шведской академии Жан-Клод Арно приговорен к 2 годам тюрьмы за изнасилование. Тем не менее, уже названы лауреаты в области медицины, физики и химии. И, как всегда, самая интригующая номинация - "Премия мира".

Ее обладателем ежегодно становится человек или организация, которые, по мнению Нобелевского комитета, сделали больше других для достижения мира на планете. В разные годы номинировались Барак Обама и Ангела Меркель, лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон и даже фабрика по производству фейков - организация "Белые каски", действующая в Сирии.

В претендентах 2018-го значились лидеры КНДР и Республики Корея - Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, а также Президент США Дональд Трамп. Их шансы и ведущие мировые издания, и букмекеры называли максимальными.

Но в этом году "динамитные деньги" достались не политикам - обладателями престижной премии мира стали люди, которые посвятили свою жизнь конкретному делу - помощи и спасению ближних. Конголезский врач Дени Муквеге и иракская правозащитница, активистка Надя Мурад. Они - борцы против сексуального насилия в вооруженных конфликтах. Сумма вознаграждения каждой из премий в 2018 году составляет более миллиона долларов. Что же, наконец-то, мирная премия пойдет на конкретное доброе дело.

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