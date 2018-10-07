Нобелевский список - без литературы. И самая интригующая номинация - "Премия мира"

А теперь тоже о международном, но глобальном. Начнем с науки. Нобелевская неделя в этом году - без премии по литературе. Все из-за сексуального скандала. Муж одной из членов Шведской академии Жан-Клод Арно приговорен к 2 годам тюрьмы за изнасилование. Тем не менее, уже названы лауреаты в области медицины, физики и химии. И, как всегда, самая интригующая номинация - "Премия мира".

Ее обладателем ежегодно становится человек или организация, которые, по мнению Нобелевского комитета, сделали больше других для достижения мира на планете. В разные годы номинировались Барак Обама и Ангела Меркель, лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон и даже фабрика по производству фейков - организация "Белые каски", действующая в Сирии.

В претендентах 2018-го значились лидеры КНДР и Республики Корея - Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, а также Президент США Дональд Трамп. Их шансы и ведущие мировые издания, и букмекеры называли максимальными.