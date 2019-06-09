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НОК Польши изъявил желание провести III Европейские игры
С большой долей вероятности можно сказать, что следующие, III, Игры пройдут совсем недалеко от нас. Заявку уже оформил НОК Польши, который готов провести соревнования в Кракове и других городах Малопольского воеводства.
Новость, как мне кажется, рекомендована к прочтению отдельным журналистам, Telegram и YouTube-блогерам, работающим как раз в Польше на белорусскую аудиторию. Европейские игры в Беларуси в своих ресурсах заклеймили напрочь: мол, не нужны никому, пустая трата денег, ноль в плане имиджа и дальше в том же духе под едкими хештегами. Но вот Варшава свое решение приняла. Заявка подана. И что-то не видно острых выпадов в польскую сторону. Будем верить в последовательность молодых, но, кажется, чересчур субъективных представителей интернет-сообщества. И подождем материалов на эту тему.
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