Новая серия проекта "На контроле Президента". Работа на земле

Тему агропромышленного комплекса в деталях продолжим в эфире "Беларусь 1" и на следующей неделе. В эти минуты журналисты Агентства теленовостей готовят новую серию проекта "На контроле Президента".



Как проходит подготовка к посевной, что вырастит на белорусских полях? Кстати, в реестр этого года пополнили почти 400 новых сортов семян, больше трети из них белорусской селекции.



Разрабатываются и новые методы обработки почв, в технопарках хозяйств тестируют машины для так называемого точного земледелия, а состояние сельхозугодий агрономы оценивают с высоты птичьего полета.



О настоящем и будущем работы на земле из первых уст.



