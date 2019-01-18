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Новобранцы пополнили сегодня ряды спасателей Минской области

Принятие присяги состоялось на Кургане Славы накануне 20-летия Министерства по чрезвычайным ситуациям. Молодые бойцы прошли первоначальную подготовку в учебных центрах и по месту службы. А уже завтра сержанты и прапорщики приступят к исполнению профессиональных обязанностей.

За преданность профессии и Родине спасателей Минской области отметят на этой неделе почетными грамотами и благодарностями.

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