Новобранцы пополнили сегодня ряды спасателей Минской области

Принятие присяги состоялось на Кургане Славы накануне 20-летия Министерства по чрезвычайным ситуациям. Молодые бойцы прошли первоначальную подготовку в учебных центрах и по месту службы. А уже завтра сержанты и прапорщики приступят к исполнению профессиональных обязанностей.