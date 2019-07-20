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Новоселы в минском зоопарке

Пятилетняя рысь по прозвищу Тор приехала из Риги. Самец-хищник хорошо перенес дорогу в полтысячи километров и сейчас адаптируется к новому месту. Всего же в минском зоопарке насчитывается более 400 видов животных. В этом году в минском зоопарке впервые родились барсуки и еноты-полоскуны. А в августе ждут появления на свет маленького зубренка.

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