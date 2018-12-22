Новости Могилевского региона

Китайская провинция Шэньси заинтересована в сотрудничестве с могилевскими производителями. Современный центр безопасности открыт при сотрудничестве с Евросоюзом. Еще одна скульптура украсила Могилев и станет символом всех влюбленных. Какими событиями наполнена неделя в восточном регионе страны? Давайте узнаем.

Китайские и белорусские инвесторы приглашены к более активному сотрудничеству. Местом для будущих совместных проектов должна стать СЭЗ "Могилев", которая не только имеет для этого площадки с развитой инфраструктурой - железной дорогой, автомобильными дорогами и инженерными сетями, но и льготные преференции по налогам. С белорусскими товарами уже знакомы жители китайских провинций. Такое намерение высказали и в Шэньси. Депутаты дружеских регионов встретились в Могилеве, чтобы обсудить перспективы.

Центр безопасности открыт в Могилеве. Он разместился в историческом здании бывшего пожарного депо. Теперь здесь будут излагать азы поведения на водоемах, в лесу, на дороге, а также во время грозы. Инспекторы научат оказывать первую медицинскую помощь и навыкам безопасности во время эксплуатации электро- и газового оборудования. В арсенале планшеты дополненной реальности, они помогают моделировать ситуации. В центр будут приглашать педагогов, родителей и школьников.

Кадетский бал в Могилеве продолжил марафон благотворительных мероприятий республиканской акции "Наши дети". По традиции в золотом зале ЗАГСа он собрал меценатов от бизнеса, а также представителей силовых структур, городского и областного исполнительных комитетов, Министерства спорта и туризма. Телевизор, комплект силовых тренажеров, а также сертификат на приобретение микроавтобуса вручены воспитанникам училища.