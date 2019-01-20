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Новые инициативы США в области противоракетной обороны
Новые инициативы США в области противоракетной обороны, не плавно переходящей в наступление, из-за которой, как отметил на встрече с дипломатами и наш Президент, американский потенциал может потенциально быть развернут если ли не в Украине, так вот этих провосточноевропейских землях!
На такое небо вооруженным глазом посмотрел наш обозреватель Глеб Лавров.
На небе, как известно, только и разговоров, что о море. А на Земле только и разговоров, что о космосе. По крайней мере - в последнее время. За которое, например, китайским товарищам удалось не только высадиться на обратной стороне Луны, но и не то чтобы высадить, а прорастить там из семени хлопок. Урожай, правда, убрать не успели. Как это бывает, заморозки на почве погубили ростки потенциальной легкой промышленности буквально на корню. Впрочем, маленький шаг для хлопка и огромный для человечества все равно был сделан. Даже, несмотря на то, что жизни на спутнике Земли среды опять никакой.
Но тут даже будет ли жизнь на самой Земле, вопрос в последнее время (с четверга) снова актуальный. Это после того как США и Россия обменялись над нашими головами, пугающими ракетными идеями. Началось все вслед за размещением элементов американской противоракетной обороны ПРО, везде, включая и Европу. Здесь элементы слишком легко могли бы превратится в свой контранаступательный ресурс Вашингтона. На что прошлым летом Москва ответила анонсом своего гипероружия. В ответ на которое, как снег на голову этой зимой, американцы и пообещали выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности, что даст им возможность вырыть шахты хоть в Украине. Но они вознамерились поднять свою ПРО на небывалую высоту - в космос! Как говорится, выйдешь из атмосферы - сразу налево. Оттуда они грозятся следить за Россией и Китаем.
И вот еще о космосе. На этой же неделе ученые пересмотрели шанс Земли столкнуться с астероидом "Апофис" в 2068-м. По уточненным данным, шанс этот - около двух с небольшим на миллион. Кто не в курсе, "Апофис" - это здоровая каменюка, чья мощность, если долетит, то эквивалентна взрыву всего-то десятка самых мощных бомб из тех, что человечество опробовало ранее, хоть и не на себе. Десятка. Притом, что в запасе у землян десятки тысяч зарядов на все случае не жизни. Видимо, чтоб уж наверняка. Чтобы, как хлопок на Луне!
Так что, расширение всего этого, в том или ином виде еще и на космос. Это было бы очень страшно. Если бы такого уже не было. Весной 1883-го Рональд Рейган уже объявлял старт стратегической оборонной инициативе - настолько инициативной программы, что походила на нападение. По совпадению, Белым домом тогда тоже рулили республиканцы, у которых тогда тоже были трудности с раздуванием оборонного бюджета. Поэтому с СОИ или звездными войнами не мелочились. Предполагалось строительство не только противоракет, но боевых лазеров, зеркал в космосе, излучателей нейтральных частиц, а также тысяч спутников-перехватчиков. И от всего этого землян спасла только космическая жадность землян. Ибо все неземные фонды, отпущенные на звездные войны, за десяток лет были освоены без видимого эффекта и, слава космосу, без ущерба.
Посему некоторый скепсис в отношении военных инициатив Белого дома. Надо договариваться. Надо инициировать, но не межзвездные оборонные стратегемы, а переговоры по миру на Земле. Надо раз за разом запускать спутники и не только на Луну. Надо сообща проращивать хлопок, и не только его и шелк, и лен. Плохо только, что ценность сотрудничества, спокойствия и мира в глазах некоторых мировых, но не мирных политиков, пока все же ниже тех занебесных доходов, которые можно срубить.
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