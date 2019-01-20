Новые инициативы США в области противоракетной обороны, не плавно переходящей в наступление, из-за которой, как отметил на встрече с дипломатами и наш Президент, американский потенциал может потенциально быть развернут если ли не в Украине, так вот этих провосточноевропейских землях!

На такое небо вооруженным глазом посмотрел наш обозреватель Глеб Лавров.

На небе, как известно, только и разговоров, что о море. А на Земле только и разговоров, что о космосе. По крайней мере - в последнее время. За которое, например, китайским товарищам удалось не только высадиться на обратной стороне Луны, но и не то чтобы высадить, а прорастить там из семени хлопок. Урожай, правда, убрать не успели. Как это бывает, заморозки на почве погубили ростки потенциальной легкой промышленности буквально на корню. Впрочем, маленький шаг для хлопка и огромный для человечества все равно был сделан. Даже, несмотря на то, что жизни на спутнике Земли среды опять никакой.

Но тут даже будет ли жизнь на самой Земле, вопрос в последнее время (с четверга) снова актуальный. Это после того как США и Россия обменялись над нашими головами, пугающими ракетными идеями. Началось все вслед за размещением элементов американской противоракетной обороны ПРО, везде, включая и Европу. Здесь элементы слишком легко могли бы превратится в свой контранаступательный ресурс Вашингтона. На что прошлым летом Москва ответила анонсом своего гипероружия. В ответ на которое, как снег на голову этой зимой, американцы и пообещали выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности, что даст им возможность вырыть шахты хоть в Украине. Но они вознамерились поднять свою ПРО на небывалую высоту - в космос! Как говорится, выйдешь из атмосферы - сразу налево. Оттуда они грозятся следить за Россией и Китаем.

И вот еще о космосе. На этой же неделе ученые пересмотрели шанс Земли столкнуться с астероидом "Апофис" в 2068-м. По уточненным данным, шанс этот - около двух с небольшим на миллион. Кто не в курсе, "Апофис" - это здоровая каменюка, чья мощность, если долетит, то эквивалентна взрыву всего-то десятка самых мощных бомб из тех, что человечество опробовало ранее, хоть и не на себе. Десятка. Притом, что в запасе у землян десятки тысяч зарядов на все случае не жизни. Видимо, чтоб уж наверняка. Чтобы, как хлопок на Луне!

Так что, расширение всего этого, в том или ином виде еще и на космос. Это было бы очень страшно. Если бы такого уже не было. Весной 1883-го Рональд Рейган уже объявлял старт стратегической оборонной инициативе - настолько инициативной программы, что походила на нападение. По совпадению, Белым домом тогда тоже рулили республиканцы, у которых тогда тоже были трудности с раздуванием оборонного бюджета. Поэтому с СОИ или звездными войнами не мелочились. Предполагалось строительство не только противоракет, но боевых лазеров, зеркал в космосе, излучателей нейтральных частиц, а также тысяч спутников-перехватчиков. И от всего этого землян спасла только космическая жадность землян. Ибо все неземные фонды, отпущенные на звездные войны, за десяток лет были освоены без видимого эффекта и, слава космосу, без ущерба.