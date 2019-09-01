Новые подходы по оздоровлению предприятий АПК и послабления в лицензировании обсудили на высшем уровне

Продолжается обновление условий работы и внутри страны. Качественная правовая база - это то, что позволяет работать стабильно, без потрясений в любой отрасли. Ведь часто меняющиеся правила игры тянут и немалые денежные затраты. Взвешенный и комплексный закон или указ, который работает как минимум пятилетку, делает жизнь бизнеса проще и не вынуждает власть регулярно возвращаться к одной и той же проблеме.



Об этом говорил на неделе и Президент, принимая с докладами сразу двух вице-премьеров - Владимира Дворника и первого заместителя главы правительства Александра Турчина. Речь шла о новых подходах по оздоровлению предприятий АПК и послаблениях в лицензировании. Список профессий для этих спецразрешений сокращается. О главных новациях новых документов - Светлана Лукьянюк.



На сайтах частных клиник, в перечне, где персонал, видим сплошь - врач первой или высшей категории. Тем самым частник как бы говорит - у меня лучшие. Но вот для молодых и талантливых без стажа работы - двери эти закрыты. Сразу иди в поликлинику и нарабатывай опыт. Но всегда ли возраст и талант со знаком равно? Мы пришли в один медцентр, чтобы узнать, что думают медики со стажем о новациях.



Александр Борисенко - мануальный терапевт. Практикующий врач еще и возглавляет медцентр. Стаж 30 лет. Новации указа для него - возможность брать медсестер без категорий. Сегодня это проблема.







Сложно представить, но 15 лет назад спецразрешения нужны были для 150 видов работ и услуг. Постепенно дошли до сотни. После седьмого декрета отменены 15 тысяч лицензий. Для психологов, нерегулярных автоперевозок, бытовых услуг и ювелиров. Настолько же сократиться количество и после указа. Не нужно спецразрешения для компании, где нанимают охранника, для торговли огнетушителями, ветпомощи.



Эта частная сеть ветеринарных клиник в Полоцке и Новополоцке - четыре объекта. Работают больше десяти лет, поэтому своих пациентов здесь знают. Ежедневно в каждой - порядка тридцати обращений. Владелец бизнеса Геннадий Чертопалов - в одном лице и практикующий ветеринарный врач, и директор сети.



Новый документ на неделе обсудили на рабочей встрече у Президента. Правила игры без разночтений на высшем уровне поддерживаются. Но Александр Лукашенко подчеркивает: нужна правовая база на годы вперед без частых корректировок в виде указов. Свое дело открывают с прицелом хотя бы на лет пять, и многие просто не готовы быстро переустроиться.



Да, бизнес и сам не любит, когда ему переписывают правила. Но отмена лицензий, которые выверяют не первый год, наоборот, дают больше возможностей и меньше ненужных ожиданий. Первый вице-премьер Турчин уверен, рынок сам отсеет слабых. Ведь не всегда мы смотрим, перечень лицензий на стене. Свою оценку даем за проделанную работу и оказанную услугу. Например, сейчас на рынках 98 тысяч лицензий, 15 тысяч отменили еще вначале 2018 года. Тогда заработал седьмой декрет.