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Новые подходы по оздоровлению предприятий АПК и послабления в лицензировании обсудили на высшем уровне
Продолжается обновление условий работы и внутри страны. Качественная правовая база - это то, что позволяет работать стабильно, без потрясений в любой отрасли. Ведь часто меняющиеся правила игры тянут и немалые денежные затраты. Взвешенный и комплексный закон или указ, который работает как минимум пятилетку, делает жизнь бизнеса проще и не вынуждает власть регулярно возвращаться к одной и той же проблеме.
Об этом говорил на неделе и Президент, принимая с докладами сразу двух вице-премьеров - Владимира Дворника и первого заместителя главы правительства Александра Турчина. Речь шла о новых подходах по оздоровлению предприятий АПК и послаблениях в лицензировании. Список профессий для этих спецразрешений сокращается. О главных новациях новых документов - Светлана Лукьянюк.
На сайтах частных клиник, в перечне, где персонал, видим сплошь - врач первой или высшей категории. Тем самым частник как бы говорит - у меня лучшие. Но вот для молодых и талантливых без стажа работы - двери эти закрыты. Сразу иди в поликлинику и нарабатывай опыт. Но всегда ли возраст и талант со знаком равно? Мы пришли в один медцентр, чтобы узнать, что думают медики со стажем о новациях.
Александр Борисенко - мануальный терапевт. Практикующий врач еще и возглавляет медцентр. Стаж 30 лет. Новации указа для него - возможность брать медсестер без категорий. Сегодня это проблема.
Сложно представить, но 15 лет назад спецразрешения нужны были для 150 видов работ и услуг. Постепенно дошли до сотни. После седьмого декрета отменены 15 тысяч лицензий. Для психологов, нерегулярных автоперевозок, бытовых услуг и ювелиров. Настолько же сократиться количество и после указа. Не нужно спецразрешения для компании, где нанимают охранника, для торговли огнетушителями, ветпомощи.
Эта частная сеть ветеринарных клиник в Полоцке и Новополоцке - четыре объекта. Работают больше десяти лет, поэтому своих пациентов здесь знают. Ежедневно в каждой - порядка тридцати обращений. Владелец бизнеса Геннадий Чертопалов - в одном лице и практикующий ветеринарный врач, и директор сети.
Новый документ на неделе обсудили на рабочей встрече у Президента. Правила игры без разночтений на высшем уровне поддерживаются. Но Александр Лукашенко подчеркивает: нужна правовая база на годы вперед без частых корректировок в виде указов. Свое дело открывают с прицелом хотя бы на лет пять, и многие просто не готовы быстро переустроиться.
Да, бизнес и сам не любит, когда ему переписывают правила. Но отмена лицензий, которые выверяют не первый год, наоборот, дают больше возможностей и меньше ненужных ожиданий. Первый вице-премьер Турчин уверен, рынок сам отсеет слабых. Ведь не всегда мы смотрим, перечень лицензий на стене. Свою оценку даем за проделанную работу и оказанную услугу. Например, сейчас на рынках 98 тысяч лицензий, 15 тысяч отменили еще вначале 2018 года. Тогда заработал седьмой декрет.
И бизнес сразу почувствовал ветер перемен. Нет ни в уменьшении клиентской базы. А в легкости открытия дела, без лишних бумаг и времени. А защита от дилетантов остается высокой.
Куда большими были потери, если лицензии аннулировали даже за незначительное нарушение. Ведь этот отзыв фактически крест на компании. В итоге - теперь приостановить или аннулировать действие лицензии за мелкое нарушение не смогут. Для бизнеса - серьезная защита.
На встрече у Президента решали и еще задачу с непростыми условиями - аграрную. Как отстающие сельхозорганизации сделать хотя бы середняками. Указ, где упрощается спонсорская помощь. Как один из вариантов - меньше детальной отчетности, что, за сколько купил. Предприятия, подставив плечо, смогут рассчитывать на льготу по налогу.
В правительстве заверяют: помогать или нет – дело сильным промышленникам слабым аграриям - дело добровольное. Никакого кнута не будет, стимулировать хотят только пряниками.
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