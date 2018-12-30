ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Новый ход. Новогоднее погружение

У некоторых перед Новым годом принято ходить в баню. С друзьями. Но вот кое-кто из нас по иронии судьбы накануне Нового года оказался не в бане, а в бассейне. Причем, в этом бассейне ковались медали наших летающих лыжников (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все