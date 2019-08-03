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Новый путь в развитии международных отношений Минской области и китайского Чунцина

В центральном регионе появится поселок с азиатским колоритом в конце 2020 года. Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали сегодня в Минском облисполкоме. Деревянные здания китайского поселка будут отражать архитектурные особенности восточной страны. Рельефные образы, каменные плиты, красные фонари. Проект презентовали зарубежные гости. А в Чунцине возведут белорусский мини-город. На ста гектарах китайского сельскохозяйственного технопарка появятся копии Несвижского замка, Ивенецкого красного костела, Минской городской ратуши. Кроме того, сегодня подписали меморандум между Чунцином и Минским районом. Совместные инновационные проекты обсудят в конце августа на международной выставке в Китае.

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