Нумерология последних семи дней в новостях и фактах в рубрике "Цифра недели"

$7 млрд.

7 миллиардов долларов. На такую сумму Беларусь накопила золотовалютных резервов. Пополнить копилку удалось за счет покупки Нацбанком иностранной валюты, зачисления экспортных пошлин на черное золото и нефтепродукты, а также продаж облигаций в инвалюте на внутреннем рынке. По планам финансистов, к 1 января 2019-го в госкошельке должно быть не меньше 6 миллиардов долларов.

30 дней

Месяц без визы! Столько граждане Китая могут находиться в нашей стране без специальной отметки в паспорте, а мы в Поднебесной. Особый режим между странами стартовал 10 августа. Безвиз касается бизнесменов и туристов. Виза понадобится разве что для учебы или работы. Кстати, 2018-й - Год туризма Беларуси в Китае. За прошлый год Синеокую посетили более 3 тысяч гостей из Поднебесной.

11,2 человека

Больше 11 человек на место. Сложнее всего в этом году абитуриентам было поступить на специальность "графический дизайн". В топе также туризм и IT. Высокий конкурс и на режиссуру кино и телевидения - 6,4 человека на место. Впрочем, как демонстрирует эта рубрика, на ТВ найдется работа и графическим дизайнерам!

6 дней

6 дней. Самые короткие каникулы проведут школьники этой весной. С 25 по 30 марта будущего года. Календарь на этой неделе опубликовало Минобразования. Зато осенью отдохнут 10 дней, зимой - 15, а летом – 92! Кстати, до конца этих каникул осталось всего три недели, и самое время подготовиться к началу учебного года.

77 BYN

77 рублей. Как минимум на такую сумму сейчас можно купить школьную форму белорусского производства. Конечно, чем взрослее ученик, тем дороже. Например, на старшеклассника за комплект пиджак - сорочка - жилетка - брюки придется выложить до 180 рублей.

18 поездов

18 поездов оборудуют бесплатным Wi-Fi к старту II Европейских игр. Вдоль главных железных артерий страны бесперебойной станет и 3G-связь. Предстоит построить еще 50 базовых станций. Кроме того, сигнал улучшат в гостиницах, на автомагистралях и погранпереходах. Имея хороший Интернет под рукой, легко можно будет скачать и гимн II Европейских игр.

7 000 голосов

7 тысяч голосов уже поступили за то, чей голос будет звучать в главной музыке игр! Столько раз посетители сайта Белтелерадиокомпании оставили свое мнение о претендентах на песню церемонии открытия и закрытия главного старта Европы. В творческом соревновании за гимн состязания спортивного участвуют 5 авторов и композиторов. Прослушать музыку и сделать свой выбор можно на сайте tvr.by. Мнение проголосовавших будет учитывать жюри, принимая окончательное решение.