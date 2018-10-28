О главных событиях недели мы расскажем в "Главном эфире"

Календарная осень перевалила за экватор, и кажется, что теплая погода, которая так радовала нас еще совсем недавно, тоже уже где-то далеко… Так что, сегодня мы начнем программу с того, что по-настоящему близко и тепло. Ничто так не греет душу, как осознание большой выполненной работы. Аграрии официально завершают сезон уже через несколько дней! Да, зерна в этом году меньше, но это антиприписки знаменитой канцелярии.

Кстати, там же, наверху, нашли свой хлеб и наши IT-разработчики. Белорусский агростартап сделал карту 60 миллионов полей с распознанными на них культурами. Вид сверху на отечественный сектор цифровой экономики тоже сегодня в программе. А вот в максимальном приближении мы поговорим об экономике реального сектора. Первый Форум регионов Беларуси и Украины - это проекты, которые всходят исключительно на дружественной почве.

Всего четверть века назад почва ушла из-под ног у дружной семьи постсоветских республик. И это стало для всех общей головной болью. Одной таблеткой такие экономические проблемы решить невозможно. И во всей этой матрице хаоса "больше всех надо" было нам, белорусам. Сборочному цеху практически без природных ресурсов. И здесь на арену выходит ресурс человеческий.

Как бы ни крутило политическую карту региона, главный рецепт, на котором основана даже чуть больше чем экономика, - это настоящая дружба. И наши основные торговые партнеры, товарооборот с которыми исчисляется миллиардами долларов, это постсоветские страны. Прошедший Форум регионов Беларуси и Украины это только подтверждает. Сельское хозяйство, нефтехимия, машиностроение, наука.