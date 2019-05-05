О самой памятной дате в истории. Помним то, что нельзя забыть

К сожалению, все меньше остается очевидцев, которые на себе ощутили и горечь фронтовых потерь, и радость от Великой Победы. Чтобы сохранить эту народную память и не дать печальным фактам повториться, журналисты всех телеканалов белорусского медийного пространства запустили еще один креативный проект, который, на наш взгляд, добавит трогательных нот в историю.



Вместе с коллегами Белтелерадиокомпания собрала воспоминания известных личностей Беларуси, публичных и медийных персон об их родных, которые на фронтах и в тылу, в окопах и в партизанских землянках приближали как могли день Победы.



