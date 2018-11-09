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О событиях из жизни Витебского региона в нашем дайджесте
Деревня будущего. Агрогородок Мазолово становится удобным и уютным для жизни. На днях здесь открылись агрокомплекс, который включает завод по производству комбикормов, научно-практический центр по разведению племенного скота, центр обслуживания и ремонта техники и торговый центр с кафе. А для жителей молодого микрорайона Билево в Витебске лучшим подарком к 7 Ноября стало открытие нового детского сада под названием "Василек". Он рассчитан на 200 мест и оборудован бассейном и тренажерным залом. Об этих и других событиях из жизни Витебского региона - в нашем дайджесте.
Как итог - из Мазолово не уезжают жители. Наоборот, сюда приезжают из Витебска. Так, в прошлом году агрогородок прирос на 20 человек, которые приехали сюда жить и работать из города.
В Витебске в молодом микрорайоне Билево расцвел "Василек" - такое название получили новенькие современные ясли-сад № 113. Для большого молодого района, где живут семьи с детьми, дошкольное учреждение - лучший и без преувеличения ожидаемый подарок к 7 Ноября. Новый детский сад - целый комплекс на 200 мест, оборудованный всем самым современным для воспитания.
С детьми работают 30 педагогов. Кстати, взрослым "Василек" дал 70 новых рабочих мест. В следующем учебном году планируют открыть группу для детей с особенностями психофизического развития.
Витебскую область на республиканском конкурсе "Студент года - 2018" представит Мария Савченко. Студентка 3 курса Полоцкого госуниверситета стала лучшей на областном этапе. Конкуренцию ей составили представители ветакадемии, медуниверситета, МИТСО, Витебского технологического и госуниверситета. За победу боролись в нескольких конкурсах. Накануне они прошли через отбор в своих вузах. Критерии жесткие: высокий средний балл, научные достижения и активное участие в общественной жизни. На областном этапе пришлось презентовать себя и свою будущую профессию. Ограничений не было. Поэтому в ход пошел язык математических формул и танцев, игра света и теней и даже авторский рэп.
Творческие способности, активная жизненная позиция и большая группа поддержки помогли третьекурснице Полоцкого госуниверситета стать победительницей областного этапа. Стипендиат специального фонда Президента Беларуси Мария Савченко покорила жюри с самого первого тура. В конце ноября Мария представит Витебскую область в финале республиканского конкурса "Студент года - 2018".
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