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О состоянии украинской постмайданной экономики. Почему надежды на помощь Запада не оправдались?
В Украину миротворцы так и не приехали, а скоро, возможно, нашим соседям понадобится финансовая помощь. Международный валютный фонд оценивает падение ВВП Украины в этом году до 7,2 %. Активность на внутреннем рынке замедляется, доллар снова начал расти, плюс вторая волна COVID-19 стремительно набирает мощь и расширяется. Ожидаемо растет дефицит бюджета-2020. Ну а карантинные меры сильно ударят по обычным налогоплательщикам.
Почему надежды на помощь Запада не оправдались? О состоянии украинской постмайданной экономики, которую вот уже 6 лет стабильно штормит и без всяких пандемий, мы поговорили с директором Института развития экономики Александром Гончаровым (видео).
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