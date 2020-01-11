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О том, кто делает нашу жизнь добрее и ярче, завтра в "Главном эфире" в 9 вечера

Спортивные победы и спортивные проекты, которые объединяют тысячи людей. Год, который запомнится душевными и теплыми традициями.

Лауреатами традиционной премии Президента "За духовное возрождение" стали целые коллективы от Ассоциации многодетных родителей до сотрудников музея.

О том, кто делает нашу жизнь добрее и ярче, уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.

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