О том, кто делает нашу жизнь добрее и ярче, завтра в "Главном эфире" в 9 вечера

Спортивные победы и спортивные проекты, которые объединяют тысячи людей. Год, который запомнится душевными и теплыми традициями.



Лауреатами традиционной премии Президента "За духовное возрождение" стали целые коллективы от Ассоциации многодетных родителей до сотрудников музея.



О том, кто делает нашу жизнь добрее и ярче, уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.



